Od kranjskih vaterpolistov boljši tudi Grki

Kranj, 29. septembra - Vaterpolisti AVK Triglava so domači turnir kvalifikacij za nastop v evropskem pokalu v Kranju sklenili še s tretjim visokim porazom. V skupini H so po petkovem porazu proti Duisburgu (6:22) in sobotnem proti Ortigii (6:17) tokrat priznali premoč še grškemu Paoku, ki je slavil s 27:7 (8:3, 7:1, 7:1, 5:2).