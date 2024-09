Jeseničani zmagali po podaljšku, Celjani tesno izgubili

Jesenice, 28. septembra - Slovenski ekipi v alpski hokejski ligi sta današnja obračuna končali z zmago po podaljšku in tesnim porazom. Sij Acroni Jesenice so s 5:4 (1:1, 1:2, 2:1; 1:0) po podaljšku premagale Bregenzerwald, hokejisti RST Pellet Celja pa so z 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) klonili proti mladi salzburški ekipi.