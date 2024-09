V prometni nesreči med Rižano in Kubedom ena oseba umrla, trije poškodovani

Koper, 28. septembra - Na cesti med Rižano in Kubedom je popoldne prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je po prvih informacijah ena oseba umrla, tri pa so poškodovane. Cesta je do nadaljnjega zaprta, obvoz je po lokalnih cestah, so sporočili iz Policijske uprave Koper.