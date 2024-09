City le do točke, Arsenal v izdihljajih do zmage

Newcastle, 28. septembra - Nogometaši Manchester Cityja so za uvod 6. kroga angleškega državnega prvenstva remizirali z Newcastlom (1:1). Z osvojeno točko so sicer ostali na prvem mestu, a jih je na vrhu ujel Arsenal, ki je do zmage s 4:2 proti Leicestru prišel z zvrhano mero sreče globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa.