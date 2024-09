Na srečanju prevoznikov in njihovih družin o izzivih v panogi

Ljubljana, 28. septembra - V Ljubljani je danes potekalo srečanje prevozniških podjetij in njihovih družin. Zbrani so opozorili predvsem na izzive v sektorju, med drugim na pomanjkanje kadra, nekonkurenčnost, slabo pretočnost na cestah in zeleni prehod, ki predstavlja velike finančne obremenitve, so sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS).