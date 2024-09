Na Švedskem in v Estoniji obeležili spomin na nesrečo trajekta Estonia

Stockholm/Tallinn, 28. septembra - Na Švedskem in v Estoniji so danes s spominskimi slovesnostmi obeležili 30. obletnico brodoloma Estonia, ki je potonil v Baltskem morju. Slovesnosti pri spomeniku Estonia v Stockholmu so se udeležili tudi švedski kralj Karl XVI. Gustaf, kraljica Silvia in premier Ulf Kristersson. V Estoniji so se žrtev med drugim spomnili z razstavo.