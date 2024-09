Francoska tiskovna agencija AFP tarča kibernetskega napada

Pariz, 28. septembra - Francoska tiskovna agencija AFP je bila tarča kibernetskega napada, so sporočili iz agencije. Do vdora v sistem, ki distribuira novice naročnikom, je prišlo v petek. Začasno je prišlo do težav z distribucijo novic, a je AFP, kot zagotavljajo, po vsem svetu poročala kot običajno. Kdo stoji za napadom in kakšen je motiv napadalcev, za zdaj ni znano.