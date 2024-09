Z letošnjim slovenskim festivalom znanosti okronali tri desetletja približevanja znanosti javnosti

piše Lea Udovč

Ljubljana, 29. septembra - Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani je minuli teden potekal jubilejni slovenski festival znanosti. V živahnem vzdušju tridnevnega praznovanja znanosti so se srečali komunikatorji, znanstveniki ter mladi iz Slovenije in tujine, da bi skupaj obeležili tri desetletja prizadevanj za boljše javno razumevanje znanosti.