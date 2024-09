Gorica z novo zmago ostaja na vrhu 2. SNL

Ljubljana, 28. septembra - Nogometaši Gorice bodo tudi po 8. krogu na vrhu 2. slovenske lige. Novogoričani so tokrat gostovali v Posočju pri Tolminu in zmagali z 2:1, čeprav so tekmo končali le z deseterico po izključitvi Ziada Ouled-Haj-M'Handa v 76. minuti. Odločilni gol je dosegel izkušeni Tim Matavž v 73. minuti.