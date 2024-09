EU letalskim družbam priporoča, naj se izogibajo zračnemu prostoru Libanona in Izraela

Bruselj, 28. septembra - Agencija EU za varnost v letalstvu (Easa) je danes sporočila, da skupaj z Evropsko komisijo pozorno spremlja napete razmere na Bližnjem vzhodu in njihov vpliv na civilno letalstvo. Zaradi poslabšanja varnostnih razmer obe letalskim družbam priporočata, naj se do 31. oktobra izogibajo zračnemu prostoru Libanona in Izraela.