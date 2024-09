V kočevskem Intersocksu odprli novo robotizirano skladišče Autostore

Kočevje, 28. septembra - V kočevskem podjetju Intersocks, enem od vodilnih proizvajalcev nogavice za šport in prosti čas na svetu, so v petek odprli novo robotizirano skladišče Autostore. Naložba predstavlja ključen del širše strategije podjetja za povečanje proizvodnih in logističnih zmogljivosti, so sporočili.