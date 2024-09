Učitelji in vodstvo OŠ Šentjernej zavračajo očitke o pometanju domnevnega nasilja pod preprogo

Šentjernej, 28. septembra - Učitelji in vodstvo OŠ Šentjernej so zavrnili očitke o pometanju domnevnega nasilja na šoli pod preprogo, kar so izpostavili udeleženci današnjega shoda tamkajšnje civilne iniciative. Zagotovili so, da vse pojave nasilja obravnavajo v skladu z vzgojnim načrtom, hišnim redom in protokoli ravnanja v takih primerih.