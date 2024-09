Newyorški župan se je na sodišču izrekel za nedolžnega

New York, 27. septembra - Newyorški župan Eric Adams se je danes na sodišču izrekel za nedolžnega v petih točkah obtožnice, ki ga bremeni več kaznivih dejanj, vključno s podkupovanjem in pridobivanja nezakonitih donacij za kampanjo iz tujine. Sodnik ga je ob plačilu varščine izpustil na prostost. Če bo obsojen, mu grozi do 45 let zapora.