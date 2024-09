Primorske novice o dostopu do varnega splava (28. 9.)

Koper, 27. septembra - Maja Pertič Gombač v komentarju Lepo je imeti pet otrok. Ali nobenega. piše o dostopu do varnega splava. Avtorica poudarja, da je pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otroka zaščitena v slovenski ustavi. Meni, da nihče nima nikomur pravice prepovedati, kaj lahko s svojim telesom počne in česa ne.