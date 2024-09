Obeležujemo svetovni dan varnega splava

Ljubljana/Maribor, 28. septembra - Ob svetovnem dnevu varnega splava, ki ga obeležujemo danes, v Inštitutu 8. marec opozarjajo, da v Evropski uniji več kot 20 milijonov žensk nima dostopa do varnega splava zaradi restriktivne zakonodaje. V Sloveniji je pravica do splava ustavna pravica od leta 1991, so zapisali v sporočilu za javnost.