V DZ prihodnji teden nadaljnji koraki do popolnitve izpraznjenih ministrskih mest

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 29. septembra - Tudi to jesen dogajanje na političnem parketu zaznamujejo menjave v ministrski ekipi Roberta Goloba. V DZ je kmalu pričakovati predlog za imenovanje novega obrambnega in šolskega ministra, Boruta Sajovica in Vinka Logaja, sledila bo njuna predstavitev pred matičnima odboroma. Izpraznjen pa ostaja stolček na čelu ministrstva za digitalno preobrazbo.