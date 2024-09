Evropske borze z rastjo; dražja nafta, stabilen evro

London/Frankfurt/Pariz, 27. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelje so spodbudile nižje stopnje inflacije v ZDA in Evropi ter napovedani ukrepi Kitajske za spodbujanje gospodarstva. Nafta se je podražila, tečaj evra pa je stabilen. Zlato je pri novem rekordu.