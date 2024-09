Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 9.)

Ljubljana, 27. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugimi poročale o možnosti posvetovalnega referenduma o gradnji nove nuklearke v Krškem. Poročale so tudi o udeležbi premierja Roberta Goloba v pogovoru o uporabi zahodnega orožja dolgega dosega na strani Ukrajine, ki je potekal v okviru Generalne skupščine ZN v New Yorku.