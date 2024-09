Objavljen nov razpis za večjo letalsko povezljivost

Ljubljana, 27. septembra - Ministrstvo za infrastrukturo je danes objavilo šesti javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije, za kar je do leta 2025 skupno na voljo 16,8 milijona evrov subvencij. Izplen prvih štirih razpisov so povezave z Luksemburgom, Rigo, Madridom in Koebenhavnom, medtem ko na petega niso prejeli prijav.