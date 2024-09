Po izgradnji ceste se začenja gradnja zadrževalnika za poplavno varnost Železnikov

Železniki, 29. septembra - Železniki so 17 let po vodni ujmi, ki je 18. septembra 2007 prizadela kraj, letos vendarle dočakali večjo poplavno varnost. Prva faza protipoplavnih ukrepov je zaključena, prejšnji mesec je bila dokončana še obvoznica, začenja pa se tudi gradnja suhega zadrževalnika, ki naj bi bil predvidoma zgrajen do konca prihodnjega leta.