Odprtje italijanskih migrantskih centrov v Albaniji napovedano oktobra

Rim, 27. septembra - Italijanska migrantska centra v Albaniji bodo odprli oktobra, je danes napovedala italijanska vlada, ki je pred tem odprtje že večkrat preložila. Po njihovih navedbah je do zamud prišlo zaradi narave zemljišča, težav, ki so se pojavile med deli, in neugodnih vremenskih razmer, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.