Oslabeli orkan Helene se pomika čez Georgio

Atlanta, 27. septembra - Orkan Helene, ki je kot orkan četrte kategorije na petstopenjski lestvici v četrtek zvečer dosegel obalo Floride, se je danes pomaknil v Georgio, Severno in Južno Karolino ter oslabel v tropsko nevihto. Kljub temu pristojni organi opozarjajo, da so razmere še vedno nevarne. Vremenoslovci so izdali opozorilo pred poplavami, poročajo tuji mediji.