Vlomilce zalotila pri delu, policija jih je prijela nekaj minut zatem

Celje, 27. septembra - Celjske policiste je v torek občanka obvestila o vlomu v stanovanjsko hišo. Ko se je pripeljala do hiše, je namreč opazila enega od storilcev, ki je v tistem trenutku pogledal skozi okno. Ko so vlomilci opazili, da jih je zalotila, so pobegnili. A so jih policisti le nekaj minut zatem izsledili, so sporočili s Policijske uprave Celje.