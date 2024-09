Ljubljana, 27. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta na štajerski avtocesti zaradi nesreče zaprta vozni in počasni pas med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zamuda približno eno uro. Zastoji so tudi na vzporedni cesti med Hočami in Slovensko Bistrico.