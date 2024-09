Revizorji EU: Bolj zeleni nacionalni kmetijski načrti se še vedno ne ujemajo s cilji EU

Luxembourg, 30. septembra - Okoljske in podnebne ambicije skupne kmetijske politike (SKP) so se povečale, toda nacionalni načrti niso bistveno bolj zeleni, v najnovejšem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Okoljsko smotrnost je težko izmeriti, nekatere zahteve pa so bile v odziv na proteste kmetov omiljene, je izpostavilo sodišče.