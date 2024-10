Cene ogrevanja ohranjajo raven iz konca prejšnje kurilne sezone

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 1. oktobra - Cene toplote so v letošnjem septembru ohranjale raven cen iz konca prejšnje kurilne sezone, so za STA povedali na Agenciji za energijo. Kot so dodali, so se razmere na trgu energentov sicer umirile, a ohranjajo raven, višjo od tiste pred energetsko krizo. To se odraža tudi v ceni toplote, ki je v največji meri odvisna od cen vhodnih energentov.