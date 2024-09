Ob svetovnem dnevu pravice vedeti o pomenu transparentnosti za demokratično družbo

Ljubljana, 28. septembra - Informacijski pooblaščenec ob svetovnem dnevu pravice vedeti, 28. septembru, opozarja na pomen pravice dostopa do informacij javnega značaja. Le s transparentnostjo je mogoče izvajati demokratične procese v družbi, so navedli pri pooblaščencu. Da omenjena pravica prispeva k bolj odprti in demokratični družbi, izpostavlja tudi resorno ministrstvo.