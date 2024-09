Savdska Arabija oblikovala zavezništvo za uveljavitev rešitve dveh držav

New York, 27. septembra - Savdska Arabija je oblikovala globalno zavezništvo, ki si bo prizadevalo za uveljavitev rešitve dveh držav v okviru izraelsko-palestinskega konflikta. V zavezništvu je več arabskih, muslimanskih in evropskih držav, je v četrtek sporočil savdski zunanji minister Faisal bin Farhan ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku.