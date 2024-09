V Biotehniškem centru Naklo odprli dendrološki laboratorij

Naklo, 27. septembra - V Biotehniškem centru Naklo so danes svojemu namenu slovesno predali dendrološko učilnico oziroma laboratorij. Nova pridobitev bo dijakom na programih vrtnarstva in hortikulture olajšala pridobivanje ključnih znanj, ki jih primanjkuje in so pomembna za vzdrževanje zelene infrastrukture v urbanih okoljih.