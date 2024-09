V NUK konec septembra znova na ogled Supraseljski rokopis

Ljubljana, 27. septembra - Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) bo v Vitrini meseca v sklopu postavitve Hranimo misli - že 250 let razstavila Supraseljski kodeks, ki sodi med najpomembnejše svetovne slovanske jezikovne spomenike. Liturgični kodeks iz 10. stoletja, ki velja za enega največjih zakladov NUK, si bo mogoče ogledati med 23. in 28. septembrom.