Dunaj v gradnjo najdaljšega mostu za pešce in kolesarje v mestu

Dunaj, 29. septembra - Na poti k bolj trajnostni prihodnosti namerava Dunaj zgraditi največji most za pešce in kolesarje v mestu. Ta bo omogočil bolj neposredno povezavo med pomembnimi točkami okrožja Donaustadt brez nepotrebnih obvozov, so prepričane mestne oblasti. Začetek gradnje je načrtovan za sredino leta 2026.