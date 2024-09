Ob prvem dnevu civilne obrambe o njeni vlogi ob osamosvajanju Slovenije

Maribor, 27. septembra - V Kadetnici v Mariboru so danes prvič obeležili dan civilne obrambe, ki ga je za 28. september razglasila vlada. Na eni od okroglih miz so takratni udeleženci orisali vlogo civilne obrambe v procesu osamosvojitve Slovenije. Strinjali so se, da je civilna obramba pomembno prispevala k ugodnemu razpletu dogodkov.