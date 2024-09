Ljubljana/Domžale, 27. septembra - S 1. oktobrom bodo avtobusi LPP začeli voziti do Domžal. Integrirani liniji 12D in 21D bosta povezali Bežigrad, Dragomelj, Ježico in Beričevo z Domžalami. Potovanje in prestopanje med različnimi vrstami javnega prevoza bo omogočala enotna vozovnica.