Lokalne volitve v BiH prvič v skladu s spremembami volilnega zakona

Sarajevo, 6. oktobra - V Bosni in Hercegovini bodo danes lokalne volitve, na katerih bo 3,4 milijona volilnih upravičencev izbiralo svoje predstavnike v občinskih in mestnih svetih ter župane. Volitve prvič potekajo po spremenjenem volilnem zakonu, ki prepoveduje kandidaturo obsojenim vojnim zločincem ter uvaja videonadzor in elektronsko skeniranje glasovnic.