V Ajdovščini oddali devet stanovanj za neprofitni in službeni najem

Ajdovščina, 27. septembra - V Ajdovščini so danes uradno odprli devet stanovanj za neprofitni in službeni najem. Nakup stanovanj v Vila bloku Ob Hublju in rezidenci Lotus na Ribniku je sofinanciralo ministrstvo za solidarno prihodnost, stanovanja pa je javni stanovanjski sklad Občine Ajdovščina preko javnih razpisov že oddal prosilcem.