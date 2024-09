GZS pozdravlja možnost vstopa slovenskih državljanov na Kitajsko brez vizuma

Ljubljana, 27. septembra - Možnost, da slovenski državljani ne bodo več potrebovali vizuma za vstop na Kitajsko do 15 dni, bo podjetjem olajšala poslovno sodelovanje s Kitajsko in ustvarila nove priložnosti za poglobljene gospodarske izmenjave, je o odločitvi kitajske vlade dejala izvršna direktorica GZS za strateški razvoj in internacionalizacijo Marjana Majerič.