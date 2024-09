Neznani napadalec Serhata Akina ustrelil v nogo

Istanbul, 27. septembra - Turška nogometna zveza je ostro obsodila četrtkov oborožen napad na nekdanjega reprezentanta Serhata Akina. Nekdanjega napadalca Fenerbahčeja so ustrelili v stopalo, ko je zapuščal televizijski studio v Istanbulu. "Po koncu programa so me ustrelili v stopalo," je Akin danes zapisal na omrežju X in objavil fotografijo svojega okrvavljenega gležnja.