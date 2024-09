Na Krasu odprli nove protipožarne prometnice

Sežana, 27. septembra - Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je v četrtek zaključila projekt gradnje novih protipožarnih prometnic na območju med krajema Stomaž in Razguri v občini Sežana. Prometnice, ki so jih zgradili na pobudo krajanov, odpirajo kompleks gozdov na območju z najvišjo stopnjo požarne ogroženosti, so danes sporočili iz družbe.