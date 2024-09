Povprečne cene kmetijskih zemljišč lani višje

Ljubljana, 29. septembra - Povprečne cene kmetijskih zemljišč so bile lani višje kot predlani. Povprečna cena hektarja njive se je zvišala za 14 odstotkov na 26.521 evrov, hektarja trajnih travnikov in pašnikov pa za 20 odstotkov na 24.439 evrov. Letna zakupnina pri skladu kmetijskih zemljišč in gozdov je porasla za skoraj 14 odstotkov na 159 evrov za hektar.