Pohorska vzpenjača oktobra zaradi vzdrževalnih del večkrat ne bo obratovala

Maribor, 28. septembra - S koncem septembra se bodo na krožni kabinski žičnici Pohorski vzpenjači pričeli posebni pregledi in vzdrževalna dela. Prevoz potnikov zato v prvih treh oktobrskih tednih med ponedeljkom in četrtkom ne bo mogoč, so sporočili iz Skupine Javni holding Maribor, ki upravlja žičnico.