Danes je svetovni dan stekline

Ljubljana, 28. septembra - Danes je svetovni dan boja proti steklini. Letos je s sloganom Preseči meje stekline v ospredju preseganje geografskih, socialno-ekonomskih in izobraževalnih ovir ter zagotovitev cepljenja, ozaveščenosti in dostopa do zdravstvene oskrbe. Slovenija je prosta stekline, zadnji primer je bil potrjen leta 2013.