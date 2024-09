V Avstraliji porast števila primerov opičjih koz

Canberra, 27. septembra - V Avstraliji so letos zabeležili 737 primerov okužbe z opičjimi kozami. Veliko večino teh so odkrili v zadnjih treh mesecih. Na porast so se oblasti odzvale z odpravo omejitev glede cepljenja, do katerega so po novem upravičeni ljudje vseh starosti, izpostavljeni nevarnosti za okužbo.