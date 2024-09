Policisti ob novem primeru goljufije s kriptovalutami ponovno pozivajo k previdnosti

Nova Gorica, 27. septembra - Na Goriškem je v četrtek prišlo do goljufije prek telefonskega klica o lažnem dobičku pri trgovanju s kriptovalutami, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Storilec je oškodovanca prek dveh nepooblaščenih bančnih transakcij oškodoval za 1700 evrov. Policisti javnost pozivajo k previdnosti pri deljenju svojih bančnih in osebnih podatkov.