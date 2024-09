Ljubljanska borza dopoldne ob skromnem prometu v rdečem

Ljubljana, 27. septembra - Ljubljanska borza se je dopoldne ob skromnem prometu obarvala v rdeče. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,20 odstotka, navzdol pa so ga potisnile delnice Save Re (-1,00 odstotka), Petrola (-0,66 odstotka) in Krke (-0,36 odstotka). Najbolj prometne so bile delnice NLB z za 314.400 evrov sklenjenimi posli.