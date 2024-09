Papež Frančišek v Belgiji prosil za odpuščanje zaradi spolnih zlorab otrok

Bruselj, 27. septembra - Papež Frančišek je danes ob obisku Belgije, ki so jo zaznamovali številni primeri spolnega nasilja v Cerkvi, dejal, da se mora Katoliška cerkev sramovati in prositi za odpuščanje zaradi spolnih zlorab otrok. Spregovoril je tudi o tamkajšnjih dolgoletnih prisilnih posvojitvah otrok in zaradi njih izrazil užaloščenost, poročajo agencije.