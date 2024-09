Reke v severni polovici Slovenije z izjemo Pomurja naraščajo

Ljubljana, 27. septembra - Reke v zgornjem Posočju in na Bohinjskem so ponoči močno narasle in še vedno naraščajo. Tolminka, Učja in Soča v zgornjem in srednjem toku se razlivajo. Velike pretoke imajo tudi Sava na Gorenjskem s posameznimi pritoki, Soča vzdolž celotnega toka in posamezne reke na Idrijskem, Savinjskem in v Podravju, navaja Agencija RS za okolje (Arso).