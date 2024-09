Cene poslovnih nepremičnin še navzgor, promet najmanjši po 2015

Ljubljana, 28. septembra - Cene poslovnih nepremičnin so se po krepki rasti v prvem četrtletju v drugem trimesečju še zvišale, za 1,5 odstotka. In sicer so se podražili trgovski in storitveni lokali, medtem ko so se pisarne pocenile. Število prodaj, ki je močno upadlo že v prvem četrtletju, je ostalo na najnižji ravni po letu 2015.