V zračnem napadu na jugu Ukrajine več smrtnih žrtev

Kijev, 27. septembra - V ruskem zračnem napadu z brezpilotniki na mesto Izmail ob meji z Romunijo so bili davi ubiti najmanj trije ljudje, 11 je bilo ranjenih. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ob zaznavi dronov vzletela štiri njihova letala in da je eden od dronov morda vstopil v romunski zračni prostor. Ruske sile so ponoči napadle tudi mesto Dnipro.