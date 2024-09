Na konferenci o pomenu gospodarsko učinkovitega trajnostnega razvoja cestnega prometa

Ljubljana, 27. septembra - Trajnostni razvoj ne sme ogroziti učinkovitega in konkurenčnega gospodarstva, kar velja tudi na področju cestnega prometa, so opozorili na današnji nacionalni konferenci. Zavzeli so se za premišljen zeleni prehod, pri katerem bo breme ukrepov pravično globalno porazdeljeno. Podjetja pričakujejo tudi pomoč države in Evropske komisije.