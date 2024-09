Naomi Campbell zaradi malverzacij ne sme zastopati humanitarnih organizacij

London, 27. septembra - Britanska manekenka Naomi Campbell pet let ne sme zastopati humanitarnih organizacij, potem ko je pristojni nadzorni organ ugotovil dokaze o finančnih malverzacijah v njeni dobrodelni organizaciji Fashion for Relief, ki jo je zastopala več kot deset let. Manekenka trdi, da nad organizacijo ni imela nadzora, poročajo tuje tiskovne agencije.